Tunisie: Les Italiens reviennent

Les actions d'appui au tourisme tunisien concernent principalement l'encouragement des flux aérien et maritime entre les deux pays, la conclusion d'accords de coopération dans le domaine culturel et le soutien des tour-opérateurs italiens pour qu'ils commercialisent la destination Tunisie.

De son côté, la secrétaire d'Etat au ministère des Biens et Activités culturelles et au Tourisme italien, Dorina Bianchi, a souligné que les perspectives de la coopération entre les deux pays sont très positives, affirmant que le gouvernement italien continue à soutenir le gouvernement tunisien dans le domaine touristique.

Sur cette question, Mohamed Ali Toumi, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), a fait savoir que ces conflits entre les tour-opérateurs des deux pays sont d'ordre financier et a émis l'espoir de voir les dossiers en suspens résolus dans les meilleurs délais et aboutir à des résultats concrets. à l'occasion de cette réunion. Il a enfin, assuré que les touristes seront bien accueillis dans des meilleures conditions.

