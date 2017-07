Tunisie: Le soldat de la propreté

Oncle Mohamed, selon les témoignages de ceux qui le connaissent et reconnaissent ses mérites ne réclame ni argent ni maille à quiconque. Mais lorsqu'on lui tend des pièces de monnaie, il tend la main pour les empocher avec un large sourire, non sans jeter un chaleureux merci à ceux qui lui auraient tendu la main...

Pendant le mois de Ramadan dernier, on l'a vu «bosser», suer sang et eau, même après que le muezzin de la cité a annoncé du haut de son minaret, la rupture du jeûne!

Le branle-bas de l'ouvrier solitaire alerte généralement les riverains qui, dans un élan de solidarité agissante, courent vers M. «Propre» pour le gaver de mets copieux ramadanesques, du salé et sucré... jusqu'au verre de thé, tantôt rouge... tantôt vert...

Sitôt rassasié, l'homme le plus célèbre de Ras-Jebel se remet au travail avec plus d'entrain. «La commune me paye trois cents et quelques par mois.

Avec 3 enfants sur les bras, ce salaire de misère ne m'a jamais permis de m'en sortir par ces temps de disette et de cherté de vie. J'ai trouvé le moyen, par mes activités nocturnes, de régler mes loyers à temps et d'offrir le boire et le manger à ma famille, sans beaucoup de difficultés.

Je trouve que c'est un moyen honnête, surtout que j'adore la vie dans un environnement propre et sain». Cela dit, le cas de Oncle Mohamed est à méditer. Et doit donner à réfléchir à ceux qui cherchent à arrondir leurs fins de mois par le vol, le maraudage et le cambriolage...