Mauritanie: Accrochage entre l'armée mauritanienne et des narcotrafiquants en provenance des camps de Tindouf

Cette région avait déjà été déclarée ces dernières années zone militaire interdite alors qu'un trafic important y florissait, combattu par l'armée qui a réussi à arrêter des trafiquants et saisir d'importantes quantités de drogue et d'armes.

Le communiqué du ministère de la Défense fixe les limites de ces zones qui se trouvent à quelques encablures des camps de Tindouf et qui sont particulièrement bien connues du Polisario et de ses alliés.

Conscientes du danger que représente la prolifération des bandes criminelles organisées qui ont investi les camps de Tindouf et de la rapidité avec laquelle ces bandes se déplacent sillonnant le vaste Sahara où les frontières sont quasi-inexistantes, les autorités mauritaniennes ont annoncé, mercredi dernier, la création de zones militaires interdites d'accès dans le Nord et le Nord-Est du pays, mettant en garde ceux qui s'y aventureraient au risque d'essuyer les tirs de l'armée.

