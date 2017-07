Congo-Kinshasa: Le Franc congolais très très malade

Le franc congolais est malade, très malade même, à cause notamment de l'absence d'un matelas de devises capables de soutenir sa parité par rapport aux devises étrangères, le dollar en tête.

Selon les affiches d'hier lundi sur le marché parallèle, un dollar américain se négociait au taux de 1.650 FC, ce qui n'est pas loin de la pique de 2000 fc annoncée par des experts du FMI il y a deux mois, lors de leur passage à Kinshasa. Le pouvoir d'achat du Congolais est nul et la situation sociale très explosive. Le pays se trouve réellement au bord de la catastrophe.

Ainsi que c'est le cas depuis les années '90, marquées par une vertigineuse des exportations agricoles (café, thé, maïs, coton,

caoutchouc, arachide, riz, haricot, etc.), la RDC vit une précaire avec pour unique source de rentrées en devises, exportations minières, principalement celles du diamant, du cuivre, cobalt, de l'étain et de l'or. L'extraversion de l'économie s'avère plus que jamais lourde de conséquences.

Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, plusieurs membres gouvernement séjournent à Lubumbashi depuis le dimanche 16 2017. Il s'agit, selon des sources indépendantes, des ministres Kapika de l'Economie Nationale, Henri Yav Mulang des Finances, Kangudia Mbayi du Budget, Martin Kabwelulu des Mines, du délégué auprès du Premier ministre, Tshibangu Kalala, du gouverneur la Banque Centrale du Congo, Deogratias Mutombo et de experts. La mission de cette forte délégation, que l'on dit par le Chef de l'Etat en personne, est d'organiser des séances travail avec les exploitants miniers en vue de faire l'état des au sujet de l'application de la disposition légale les obligeant rapatrier 40 % de leurs recettes d'exportation et de les verser les caisses de l'Etat.

L'affaire s'apparente à un bras de fer entre les « Mining » et gouvernement congolais, au regard des velléités de résistance s'observent dans le camp des opérateurs miniers. En effet, en des menaces des sanctions brandies à leur endroit par le d'Etat et ministre de l'Economie Nationale il y a trois semaines, à clôture des journées minières à Lubumbashi, et relayées par le gouverneur de la Banque Centrale d'un Congo, les lignes à bouger.

Avec des indicateurs financiers au rouge vif, l'Etat congolais besoin des devises fraiches en urgence, sinon il va se retrouver cessation de paiements s'il ne l'est déjà. Les observateurs que les « envoyés » du Chef de l'Etat à Lubumbashi vont contraints de négocier à l'amiable face à un groupe de pression qu' ont eux-mêmes placés en position de force, avec la multitude contrats, conventions et avenants à caractère léonin, qui considérablement enrichi des individus et terriblement l'Etat ces dernières décennies.

Unique thérapie de choc : la stabilité politique

On rappelle que le Fonds Monétaire International et l' Européenne, auxquels s'est adressé dernièrement le Premier congolais, Bruno Tshibala, pour solliciter un appui d'urgence, ont répondu sechement qu'ils ne feraient aucun geste que certains préalables politiques ne seraient pas remplis, la mise en œuvre de l'Accord global et inclusif du 31 décembre selon la lettre et l'esprit de la Résolution 2348 du Conseil Sécurité des Nations Unies, la publication d'un calendrier avec une date précise pour l'organisation de l'élection avant la fin de l'année 2017, la décrispation de la politique avec des mesures ad hoc à l'endroit des opposants en ou en exil, etc.

D'où le doute quant aux chances de réussite de la gouvernementale à Lubumbashi, les « Mining » étant capables d' des difficultés de trésorerie pour justifier leur incapacité libérer, dans l'immédiat, la bouée financière de impatiemment attendue du gouvernement. Celui-ci prendrait-il le de tordre le cou aux poules aux œufs d'or, comme on l'a entendre dans certains cercles décisionnels ? La question reste posée.