Burundi: La virginité est-elle nécessaire pour être « Miss Burundi » ?

Sinon, la compétition ne serait plus Miss Burundi, mais plutôt « Miss Pucelle Burundi », et là je doute qu'on aurait des candidates parmis lesquelles la burundaise lambda se reconnaîtrait.

Autrement dit si on parvient à la formule « beauté avant tout » et que l'intelligence suit, le reste n'est que secret médical, à moins que la concernée décide de partager son intimité avec le reste du monde.

L'événement Miss Burundi a repris depuis une année et les élues (Miss Burundi et ses dauphines) sont censées être les dignes représentantes de la beauté « Made in Burundi » et par conséquent porter haut les valeurs traditionnelles burundaises.

Et depuis quelques temps, certains commencent à se demander si la virginité devrait être un critère de sélection pour être élue Miss Burundi. Et oui, même si personne n'a eu le courage d'amener ce débat sur la place publique, dans les groupes Whatsapp ou Facebook, le sujet polarise les discussions.

Mais depuis peu, la question de la virginité des candidates, censées porter haut les valeurs burundaises, se pose de plus en plus. Un faux débat pour le blogueur Franck Nziza.

