Congo-Kinshasa: Enrôlement dans l'espace Kasaï - La Céni dépêche une mission exploratoire

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) s'apprête à lancer dans les provinces démembrées du Grand Kasaï les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Mais, avant d'y arriver, la Centrale électorale annonce l'envoi dans l'espace Kasaï d'une mission d'évaluation pour évaluer le niveau de sécurité.

Au sortir d'une rencontre lundi avec le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Ramazani Shadary - rencontre à laquelle il a été convié- le président de la Céni, Corneille Nangaa, a annoncé qu'une mission d'évaluation devrait se rendre cette semaine dans les provinces du Kasaï en vue de préparer le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays.

«Il est question de lancer déjà les préparatifs de l'enrôlement aux Kasaï. Nous nous préparons, d'ailleurs cette semaine, nous allons nous rendre nous-mêmes pour faire la première évaluation, le temps pour nous de lancer l'opération et l'identification et l'enrôlement dans les Kasaï et voir la question de la sécurisation, surtout dans les zones où nous sommes opérationnelles », a déclaré le président de la Céni, cité par le site d'informations actualite.cd.

Depuis des mois, une violence inédite s'abat sur le Grand Kasaï, en plein cœur de la RDC. À l'origine, la révolte d'un chef coutumier, Kamuina Nsapu, contre l'autorité de l'État sur fond de crise politique. Face à la répression, le Grand Kasaï, jusque-là oasis de paix, s'embrase. Pas moins de 80 charniers y ont été déjà découverts.

C'est la dernière métastase de la crise politique qui sévit en RDC. Elle a pris la forme d'un conflit qui a mis à feu et à sang les provinces du Kasaï, dans le centre du pays. En dix mois, les violences ont provoqué la mort de plus de 3.000 personnes et contraint plus d'un million d'habitants à fuir, selon l'ONU.

Le Kasaï est aussi le théâtre d'une autre bataille : celle qui se joue, au niveau international, pour qu'enfin les Nations unies puissent dépêcher sur place des enquêteurs indépendants.