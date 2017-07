Congo-Kinshasa: Médecins, infirmiers, enseignants, fonctionnaires,... bientôt en grève - Le front social brûle

En promettant, dans le cadre du budget 2017, d'indexer dès le mois de juillet les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat au taux de 1 425 Fc le dollar américain, le Premier ministre ne mesurait pas les conséquences fâcheuses de cette mesure qui s'est révélée être démagogique. Payés à l'ancien taux de 930 Fc/Usd, médecins, infirmiers, enseignants de l'ESU et de l'EPSP menacent d'aller en grève. Bruno Tshibala a allumé le feu et le front social brûle.

La fin du mois de juillet promet d'être mouvementée sur le front social. La réalité des chiffres démontre que le gouvernement Tshibala ne sera pas en mesure de répondre à l'exigence d'aligner la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat sur le taux budgétaire de 1 425 Fc le dollar américain.

Médecins, infirmiers, fonctionnaires, professeurs d'universités..., toutes les catégories qui émargent du budget de l'Etat promettent de décréter une grève illimitée si la paie du mois de juillet n'était pas alignée au taux promis par le Premier ministre. Cette grogne vise à obliger le gouvernement à tenir sa promesse gravée dans la loi des finances pour l'exercice 2017, du reste promulguée par le chef de l'Etat.

Selon des statistiques disponibles à la Banque centrale du Congo, tous ceux qui sont payés par le Trésor public ont perdu plus de 50% de leur pouvoir d'achat. Avec la dépréciation du franc congolais sur le marché des changes, le pouvoir d'achat du Congolais moyen a fondu comme neige au soleil. En décidant d'aligner dans le cadre du budget 2007 les salaires du mois de juillet au taux budgétaire de 1 425 Fc, le gouvernement pensait corriger une injustice.

Seulement, voilà. Si le Premier ministre avait fait l'annonce sur un fond démagogique, il est rattrapé par les faits. Aujourd'hui, le dollar américain se change contre 1 655 Fc. Sur le marché des changes, le franc congolais est en parfaite chute libre, rognant davantage les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat. Au même moment, ceux-là même qui récoltent de l'argent pour l'Etat trouvent injuste que le gouvernement applique le taux réel pour ses recettes mais ne se hâtent pas à rendre à ceux qui travaillent pour lui le même taux. Aujourd'hui, les fonctionnaires en ont assez et comptent passer à la vitesse supérieure en observant une grève illimitée.

Dans leurs revendications, les fonctionnaires de l'Etat s'agrippent sur la loi des finances 2017 qui a prévu que les salaires soient alignés au taux budgétaire de 1 425 Fc/Usd. De ce point de vue, le gouvernement Tshibala n'a aucune raison de ne pas se soumettre à cette exigence légale.

Les professeurs d'universités se rappellent de la dernière augmentation avec le gouvernement Matata qui leur avait permis de retrouver un pouvoir d'achat consolidé par la stabilité du franc congolais. Mais dans l'état actuel, où l'hyperinflation dicte sa loi, ces augmentations ne permettent plus une accalmie à long terme parce que la surchauffe sera relancée aussitôt. Cette expérience malheureuse, les fonctionnaires l'ont connue pendant la période récente d'hyperinflation.

La surchauffe sur le front social va s'ajouter aux violences dans le Kasaï et à Beni, l'insécurité grandissante à Kinshasa où des préposés de l'Etat et des symboles de l'Etat sont attaqués de toutes parts. Le cocktail promet d'être explosif, si la classe politique dans son ensemble continue à s'entêter dans des voies qui ne conduisent pas à l'apaisement.

Les difficultés s'accumulent

Le gouvernement semble poursuivi par un signe indien. Cerise sur le gâteau, le refus par le Fonds monétaire international de délier les cordons de sa bourse au gouvernement pourrait encore compliquer la tâche à l'actuel locataire du n°5, avenue Roi Baudouin.

En interne, le ralentissement de l'activité économique a pratiquement plombé les recettes publiques. Les trois traditionnelles régies financières de la RDC (DGDA, DGI et DGRAD) sont loin d'atteindre leurs assignations. Pour combler le déficit du Trésor, l'Etat a pris la mauvaise habitude de recourir aux avances de la Banque centrale du Congo, mettant en mal les principaux équilibres macroéconomiques. Ce qui se traduit par une profonde détérioration du taux d'inflation et de change.

Bruno Tshibala est sûrement sur des charbons ardents. Les fonctionnaires le prennent au mot et attendent qu'il tienne ses promesses devant le Parlement. Il doit maintenant trouver le parfait sésame pour désamorcer la tension sociale. Ce qui pourrait bien s'ajouter à la crise politique dans laquelle s'enlise chaque jour qui passe.

Le Premier ministre s'en sortira-t-il ? A l'évidence, ses chances sont maigres. Sa seule issue de sauvetage est d'engager des négociations sincères avec le personnel de l'Etat. Or, des indiscrétions recueillies dans les couloirs du bâtiment de la Fonction publique vont plutôt dans le sens du durcissement de ton du côté de l'administration publique. D'ores et déjà, les médecins ont promis de fermer toutes les portes de discussion dès lors que leur salaire ne sera pas indexé au taux, quoique dérisoire, de 1 425 Fc. Même son de cloche du côté des enseignants de l'EPSP (Enseignement primaire, secondaire et professionnel) qui envisagent déjà de boycotter la prochaine rentrée scolaire. A l'ESU (Enseignement supérieur et universitaire), le refrain est presque le même. De son côté, le personnel paramédical n'entend pas se mettre en marge.

Le cocktail est véritablement explosif. La fin du mois de juillet s'annonce très agité. Le front social est en profonde ébullition.