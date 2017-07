Guinée: Insécurité à Conakry - Les citoyens expriment leur inquiétude

En Guinée, le président Alpha Condé n'a encore rien dit sur ses intentions de modifier ou non la… Plus »

Si avant, les malfrats attendaient la nuit pour faire leur sale besogne, «la nouveauté c'est le fait que les bandits n'attendent plus la nuit pour cambrioler les maisons. Maintenant, ils le font en pleine journée. Et malheureusement, nos services de sécurité jouent souvent les médecins après la mort», déplore Mamadou Saliou.

Le guinéen vit avec un sentiment d'insécurité parce que, souligne cet autre citoyen, «Les bandits peuvent nous attaquer et nous dépouiller de nos biens à tout moment. Quand on les arrête, ils ne sont jamais condamnés. Ces bandits ne purgent jamais leurs peines de prison», déplore Bakary, informaticien.

Certains citoyens se sentent abandonnés par l'Etat. Commerçant de son état, Mamadou Bachir accuse la démission des autorités. «La protection des citoyens et de leurs biens ne préoccupe plus nos dirigeants.

Dans plusieurs quartiers de la haute banlieue de la capitale, des hors-la-loi règnent en maitre absolu et sèment la terreur. Livrée à la merci des criminels, les populations sont de plus en plus victimes d'attaques. La situation est devenue inquiétante.

La population de la ville de Conakry est confrontée à une montée sans précédent du banditisme avec des attaques à mains armées qui sont devenues de plus en plus récurrentes ces derniers temps.

