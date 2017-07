Cameroun: Concours administratifs - Spéculation autour du certificat médical

« Je suis arrivé au dispensaire depuis sept heures, croyant qu'on allait vite me recevoir. Malheureusement, le médecin n'y était pas encore. J'ai donc décidé d'attendre car depuis trois jours, je viens ici pour avoir ce certificat médical. Il y a de cela deux jours, ils m'ont dit que le nombre de certificats médicaux réservés pour la journée est terminé ; je me suis donc réveillé très top pour avoir mon certificat. Car c'est la seule pièce qui reste pour compléter mon dossier et le déposer » témoigne Armand Awoundja, candidat aux concours des inspecteurs de police. Hilary Mandeng, candidate aux concours des gardiens de la paix a dû user de patience. « Je suis venue faire mon certificat médical au dispensaire de Mvog-Ada vers quatorze heure, j'ai attendu que ceux que j'ai trouvé soient servis et que le médecin soit encore là pour m'établir un certificat médical », fait-elle savoir.

A regarder de loin, on imaginerait des malades venus effectuer des examens ou consulter un médecin. Que non ! Ces files d'attente sont pour l'essentiel constituées des candidats aux différents concours administratifs. Ils sont là pour solliciter le certificat médical, l'un des pièces nécessaires pour le dossier.

