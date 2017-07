Cameroun: Eglise catholique et la mort brutale de Mgr Jean Marie Benoit Bala - Un symbole en péril

Elle est un signal fort adressé à ceux qui croient encore qu'il y a une quel conque limite aux exécutions macabres et une mise en garde aux esprits téméraires qui s'aventurent à défier les pouvoirs obscurs qui tiennent et tirent les ficèles au Cameroun. Elle est un défi frontal fait à l'Eglise qui est au Cameroun, à ses serviteurs décontenancés, à ses fidèles éplorés et apeurés.

Eglise catholique. La mort brutale de Mgr Jean Marie Benoit Bala et les atermoiements qui s'en sont suivis menacent cette institution religieuse dans son intégrité et repose le problème des crimes crapuleux dans notre pays.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.