Afrique: CAN 2019 - Le stade d'Olembe sera prêt

L'entreprise Piccini serait-elle inexpérimentée pour ce type de travaux ? Faux, rétorque encore Eloy Suarez, architecte du projet. Et l'ingénieur de lister quelques faits d'armes de Piccini : le stade olympique d'Athènes, le stade de la Juventus de Turin (club de première division italienne de football), le stade olympique de Rome (construit à l'occasion du Mondial 1990), « en seize mois ». Reste la question des délais. Seront-ils tenus ? Oui, affirme-t-on du côté de l'entreprise italienne. Du moins, pour ce qui est nécessaire pour la CAN 2019. Car le projet n'a pas été modifié. Le reste du complexe sportif (piscine olympique, gymnase... ) sera achevé après la compétition et livré « avant fin 2019 ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.