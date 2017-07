Cameroun: Bac technique - Place à la pratique

Dans le grand hall à Nsam, le dispositif est déjà prêt. On peut voir sur chaque table, des morceaux de planches, contre plaqués et autres matériels de menuiserie. Chacun des candidats devra ce jour, montrer toutes ses capacités. Une machine industrielle est également là. Lustrée, elle est aux petits soins d'un employé pour qu'aucun raté ne survienne. De l'autre côté du hangar, les tables sont disposées pour les candidats de F4 en génie civil. Là aussi, les kits sont apprêtés.

Gertrude Mbiama Efoudou, proviseur du lycée de Nsam, est au four et au moulin. En milieu de journée hier, elle revenait de Nlongkak, un site délocalisé du lycée de Nsam. Sans protocole ni fioriture, elle nous reçoit et nous accompagne pour le tour du propriétaire. Le site du lycée de Nsam accueille ce jour 57 candidats aux épreuves pratiques des bacs techniques, métier du bois (22 candidats), génie civil F4 (35 candidats) et génie électrique (F3) à Nlongkak.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.