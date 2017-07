Cameroun: Coopération avec la BAD - Les réformes à réaliser

Elles ont été évoquées hier à Yaoundé pendant la réunion présidée par le PM, chef du gouvernement, Philemon Yang, en présence du président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina.

La réunion présidée hier à l'immeuble étoile, de 9h à presque 11h par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, en présence d'une délégation du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) conduite par son président, Akinwumi Adesina, s'est déroulée à huis clos. Les autres participants étaient les proches collaborateurs du Premier ministre et les ministres concernés par la coopération avec la première institution financière africaine. D'après le programme, il y avait à l'ordre du jour la situation politique du Cameroun et les perspectives, le cadre macroéconomique des perspectives du pays et les réformes institutionnelles de la BAD.

A l'issue des échanges, le président du Groupe de la BAD a présenté à la presse les secteurs dans lesquels la Banque investit depuis 1972 : infrastructures énergétiques, routières, de télécommunications, appuis budgétaires pour stabiliser l'économie, etc. Pour améliorer les performances du portefeuille de la BAD, il faut, a-t-il expliqué, « raccourcir les délais entre l'approbation et les premiers décaissements, car ce qui compte pour nous, c'est l'impact sur le terrain ». Akinwumi Adesina a également insisté sur les projets agricoles. « Il faut totalement transformer le secteur agricole ici pour le rendre comme un business », a-t-il souhaité. Sans oublier les projets structurants intégrateurs que la BAD a promis de soutenir.

Pour sa part, le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), Louis Paul Motaze, a déclaré que la coopération entre le Cameroun et la BAD a été passée en revue. Il l'a qualifiée d'« extrêmement dynamique », les projets actuels pesant plus de 600 milliards de F CFA. Selon lui, les priorités du président du Groupe de la BAD sont au nombre de cinq : électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer le niveau de vie des Africains. « Nous avons eu à leur dire que ces priorités sont également celles du président de la République et celles qui sont définies dans le DSCE », a poursuivi Louis Paul Motaze.

Avant d'ajouter que la BAD a aussi parlé de ses exigences, c'est-à-dire ce qu'elle attend pour améliorer le portefeuille de la coopération. A ce sujet, le MINEPAT a évoqué le programme récemment conclu avec le FMI, indiquant qu'au titre des contributions financières, il y a, après le FMI, la BAD, « deuxième contributeur dans ce qu'on appelle les appuis budgétaires ». Quand un partenaire veut vous apporter de l'argent en termes d'appuis budgétaires, a-t-il expliqué, il demande un certain nombre de réformes. Parmi celles qui sont en discussion avec la BAD, a révélé Louis Paul Motaze, il y a des réformes sur la gouvernance, les marchés publics et le montage des projets soumis au financement.

Bref, « il s'agit des problèmes qui ont déjà été soulevés par nous-mêmes. Nous sommes en train d'aller vers la définition du projet pour que désormais, lorsqu'on dit projet, qu'un certain nombre de préalables soit réalisé en amont pour qu'on aille directement à l'exécution. Nous avons déjà reçu les matrices des réformes et nous avons commencé les discussions. C'est au terme de tout cela qu'il y aura comme un accord qui permettra à la BAD d'apporter également son appui budgétaire significatif », a précisé le MINEPAT.