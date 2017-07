Tunisie: La passion intelligente

Présumé partant mais omniprésent! Pas sûr que cela puisse favoriser la stabilité, la cohésion et l'alchimie autour du Club Africain. Bref, en attendant d'y voir plus clair et connaître le vainqueur du duel fratricide et sans merci que se livrent les pontes clubistes (qui aura le dernier mot ?). Revisitons les besoins du CA en termes de joueurs, en attendant les grandes manœuvres à venir.

Faite de hauts et de bas, la période du mercato est souvent mouvementée au Parc A. Des adieux « déchirants » (Farouk Ben Mustapha) aux arrivées inespérées (Fabrice Ondama et Lartey), des clashs explosifs (le cas Kader Oueslati en hiver) aux rumeurs enchanteresses (que de noms ont filtré, à l'instar de Driss Mhirsi, Rami Jeridi et Mehdi Meriah). Ce moment de l'année peut être difficile pour le petit cœur sensible de certains supporters clubistes.

Mais il y a quand même quelques astuces pour vivre cette période dans le plus grand des calmes. Là, pour ramener le calme et retrouver la sérénité, l'exécutif ne doit pas tergiverser mais s'impliquer davantage. Et quand bien même il se retrouverait sur la sellette, c'est à force de labeur, d'altruisme et de détermination qu'il retrouvera une certaine unanimité, fût-elle relative.

Au CA, club sanguin par excellence, on lâche beaucoup de choses en interne et en externe. On lâche des toxines, du stress, les tensions, on lâche les nerfs !

Et puis, quand vous prenez de la distance, vous êtes tout neuf, tout frais. Le cas inverse par la suite, vous êtes beaucoup plus détendu. Il faut donc se détacher du quotidien clubiste parfois, même si l'heure n'est pas au relâchement.

Il faut comprendre que les Clubistes ont tout intérêt à se retrousser les manches en ce moment, même si la quiétude n'est pas de mise actuellement. Il ne faut ni s'égarer ni broyer du noir.

Car les supporters, s'ils sont tendus, c'est qu'ils ont des émotions à faire sortir sûrement. Oui, le football est un sport viril et le CA est un club caractériel. Pour les fans, l'association de 1920 est un sacerdoce. La supporter contre vents et marées est une vocation.

L'échec a des vertus

Tout comme la devise de l'Olympique de Marseille est « droit au but », celle du Club Africain serait « il ne faut jamais renoncer ».

Même quand c'est difficile, il faut encore se battre davantage.

Et on peut ainsi passer du stade du stress à celui de la décompression après avoir entendu des paroles réconfortantes par exemple ! C'est assurément apaisant pour un club que l'on « consomme » sans aucune modération ! Pour les inconditionnels, le rapport au CA est enivrant, fusionnel.

Alors pourquoi ne pas adopter la méthode existentialiste quand ça jase à l'envi dans les chaumières clubistes ? Oui, l'échec a des vertus. Et ça peut déteindre positivement sur la bulle clubiste.

L'exécutif doit ainsi comprendre qu'il y a une éthique du ratage. Explication : certaines personnes ont besoin de rater, de rencontrer la résistance du réel pour se rapprocher de leur talent. Attention tout de même !

Car il y a une double vertu de l'échec. Il y a des échecs qui servent à être plus fort et il y a des échecs qui ouvrent la voie à des bifurcations existentielles.

Et si c'était le moment pour le CA de changer de schéma de pensée sans pour autant perdre son authenticité? Ça pourrait être porteur car quand le CA est dans un mauvais cycle, ce n'est plus de l'optimisme qu'il faut, c'est de la foi!