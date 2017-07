Centrafrique: Les auteurs des crimes seront traqués, promet le procureur de la Cour pénale spéciale

Rappelons qu'en mai dernier, l'ONU avait publié un rapport recensant douze ans de crimes « parmi les plus abominables » commis par l'armée en Centrafrique entre 2013 et 2015.

La CPS devrait commencer ses enquêtes vers le mois d'octobre 2017 pour des raisons techniques, le temps notamment de mettre en place le règlement de procédures et de preuves, et pour les autres magistrats de s'installer à Bangui.

« Nous sommes venus dire aux victimes meurtries de ce pays qu'elles ne seront jamais abandonnées », a précisé le procureur de la CPS, qui doit instruire et juger les multiples crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2013. « Nous déclarons solennellement que le temps de la justice et de la vérité est arrivé et que, très bientôt, la peur va changer de camp », a souligné ce magistrat qui s'exprimait pour la première fois depuis sa prestation de serment, le 30 juin.

