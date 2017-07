Congo-Brazzaville: Emploi - Des pistes à exploiter pour donner la chance aux jeunes

Les participants à la Semaine des compétences des jeunes, organisée du 10 au 14 juillet à Brazzaville, dans le cadre de la célébration de la 3e Journée mondiale des compétences des jeunes, ont formulé plusieurs recommandations visant à redonner espoir aux candidats à l'emploi

Commémorée le 15 juillet de chaque année depuis 2015, cette journée a été célébrée un jour avant au Congo, grâce au partenariat Fondation perspectives d'avenir (FPA), Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et gouvernement congolais. Placé sur le thème national : « Le développement des compétences pour élargir les perspectives d'emploi des jeunes au Congo », cet évènement a donné lieu aux séminaires et ateliers de formation.

Ainsi, les participants ont recommandé, entre autres, la création d'une passerelle permanente pour l'accès à l'information des jeunes et d'une plateforme qui leur permettrait de s'exprimer ; l'intégration systématique des formations sur l'employabilité et l'entrepreneuriat dans les curricula. Ils ont aussi demandé de trouver des mesures d'accompagnement des jeunes pour un fleurissement de micro, moyennes et petites entreprises surtout dans les secteurs agricoles et de l'économie numérique. A cela, s'ajoutent la vulgarisation, le plus possible, de l'information sur les ODD et l'incitation des jeunes à pouvoir lier leurs initiatives à l'atteinte de ces objectifs.

Co-organisateur de l'activité, le chef de département coopération et partenariat à la FPA, Guy Patrick Massoloka, a rappelé que ce thème a été retenu à dessein en fonction du contexte spécifique et des priorités de développement du Congo à deux points de vue : l'emploi des jeunes et la croissance durable. Selon lui, ce thème voudrait permettre à la FPA et au Pnud de valoriser les formations qualifiantes et entrepreneuriales ainsi que des métiers innovants ; de partager les expériences des institutions et des jeunes engagés dans cette thématique; d'informer les jeunes sur l'ensemble des programmes et des opportunités en matière de développement des compétences et d'employabilité.

« Au Congo, la question des compétences des jeunes a pour toile de fond, l'incapacité du système éducatif à répondre directement aux besoins des jeunes en matière d'éducation et de formation ou, plus précisément, d'apprentissage, d'instruction, de modelage ou de cadrage selon les demandes et exigences du marché du travail. Comme l'indique sa devise, notre fondation s'est mise au service du développement des compétences des jeunes pour leur emploi et auto-emploi, en réponse aux besoins du marché du travail dans les secteurs privé et privé du Congo, dans la sous-région Cemac et de l'Afrique en général », a-t-il précisé.

« Repenser l'éducation et transformer notre système éducatif »

Rappelant l'histoire de cette journée, le représentant résident adjoint du Pnud, Mohamed Abchir, a indiqué que la problématique de la jeunesse est un axe important de leur intervention au Congo. Selon lui, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir d'une nation mais fait également partie de son présent. Insistant sur la qualité de la formation au Congo, il a demandé que l'attention de tous les acteurs soit tournée vers les compétences.

« Nous devons repenser l'éducation et transformer notre système éducatif en réponse aux besoins de l'économie du Congo. Le Congo regorge beaucoup de potentialités, de richesses et la ressource humaine doit s'adapter. Dans certains départements du pays, l'enseignement et la formation technique et professionnelle ne sont accessibles qu'à une faible minorité de jeunes », a indiqué le représentant du Pnud, demandant au gouvernement et à ses partenaires de prendre en compte les propositions et recommandations des travaux de cette semaine afin d'orienter l'éducation et l'offre de formation.

Présidant la cérémonie, le directeur du cabinet de la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Mathieu Mouloungui, a souligné que cette journée a permis, entre autres, de poursuivre la mise en œuvre des recommandations du rapport national sur le développement humain 2015, notamment sur le pilier 3 intitulé : développer les compétences et l'employabilité des jeunes en vue de générer au moins 30 000 emplois par an. Dans cette perspective, le gouvernement ne ménage, a-t-il conclu, aucun effort pour traduire dans les faits la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.