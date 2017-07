Centrafrique: Le FMI approuve le versement d'une nouvelle tranche de prêt

Pour ce responsable, « les autorités devraient s'appuyer sur les progrès réalisés pour améliorer la gestion financière publique, transparente du budget et remédier au manque de recettes ». « L'application rapide du programme d'investissements prévu dans le plan de paix va dynamiser les perspectives économiques », a-t-il relevé, ajoutant que pour éviter « le haut risque du pays d'être étouffé par la dette, il est essentiel de pouvoir compter sur un financement par des dons et de limiter les emprunts ».

La mise en œuvre du programme économique conclu avec le FMI est « satisfaisante », en dépit des conditions de sécurité difficiles qui prévalaient dans le pays, estime le Fonds. Le directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, a évoqué la nécessité de la mise en pratique du programme économique en Centrafrique. « Tout comme les efforts pour promouvoir le dialogue et la réconciliation nationale » sont importants, « la mise en pratique du programme économique est essentielle afin de créer une marge budgétaire pour soutenir le développement, l'environnement des affaires et doper une croissance mieux partagée », a-t-il affirmé.

En outre, le FMI a donné son accord pour augmenter le programme d'aide au pays à un total de 132 millions de dollars au lieu de 116,5 millions comme prévu. Ce qui permettra au gouvernement d'honorer rapidement ses arriérés et soutenir la croissance et la cohésion sociale.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.