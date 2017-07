Tunisie: Le mal est connu mais le traitement tarde à venir !

«Les esprits ne sont pas mûrs ou font semblant de ne pas l'être et le gouvernement ne peut rien faire sans l'appui ou tout au moins le consentement de la majorité». (Habib Bourguiba, La Galite, 1er octobre 1952).

A l'aube de la préparation du budget de l'Etat 2018, qu'en est-il de l'exécution, à mi-parcours, de celui de 2017 ?

Certains annoncent déjà une loi de finances complémentaire. D'autres responsables vont jusqu'à se gratifier et applaudir des deux mains des prêts ouverts par le FMI et consorts, oubliant le prix à payer pour les générations futures.

La perte de souveraineté au profit des institutions financières qui cogitent des plans d'ajustement structurel et dont les états-majors en sont les initiateurs est un signal d'alarme. Il est temps d'auditer cette dette. Le pays étouffe et a besoin d'oxygène !

Vu sa situation économique, il est indécent de voir des sociétés distribuer des dividendes à des actionnaires. Avec le paquet de chômeurs diplômés sur le marché du travail, les détenteurs de fortune devraient donner l'exemple de leur solidarité. Il faut changer de vision et parier sur l'avenir. La mal du pays est connu mais le traitement tarde à venir.

Comme la confiance est mise à mal, pour la rétablir, il faut à la fois, modifier la gouvernance est mise à mal pour la rétablir, il faut à la fois, modifier la gouvernance et ses méthodes de travail. Les dirigeants, à tous les niveaux, doivent donner l'exemple aussi bien dans leur comportement que dans l'exercice de leurs fonctions.

L'intégrité, la probité et la dignité sont le miroir d'une bonne gouvernance. La déclaration des revenus et des intérêts qu'ils détiennent durant les trois dernières années et leur patrimoine au jour de leur nomination à une haute autorité pour la transparence de la vie publique, dont nous avons suggéré la création depuis des années (voir notre livre De la révolution... tout un programme).

Il faut rechercher la crédibilité perdue en donnant l'exemple. Etre modeste, respectueux de chacun, veillant à la bonne gestion des deniers publics telles sont les obligations d'un homme au pouvoir.

Etre sobre et digne sont les conditions des serviteurs de l'Etat. Ces derniers, en aucun cas, ne doivent tirer profit pour eux-même ou pour leurs proches. Et aucun cas les dépenses à caractère personnel et familial ne peuvent être prises en charge par l'Etat.

Pour alléger le fonctionnement et limiter les critiques, pourquoi ce nombre pléthorique de ministres. Une quinzaine, triée sur le bout des doigts, alliant l'expérience à la jeunesse, ferait l'affaire du pays qui est en crise.

Quant aux chargés de mission, également triés sur le volet, avec un curriculum vitae au-dessus de tout soupçon -- ces ministres qui ne disent pas leur fonction --, pourquoi ne pas innover, en ayant recours à leur mise à disposition par leurs universités et par leurs entreprises. Ils continueront ainsi à être payés par leur propre administration d'origine.

Leur nombre doit être fixé par le Premier ministre et publié dans le Journal officiel. Un exemple à suivre est celui de la France, nouvellement gérée à la Macron.

«L'effectif d'un cabinet de ministre est de dix, celui d'un ministre délégué de huit et celui d'un secrétaire d'Etat de cinq» (décret du 18 mai 2017). L'élaboration d'un code de conduite pour les ministres dicté par le Premier ministre serait le bienvenu puisqu'il mettrait fin aux soupçons et aux bobards.

L'urgence actuelle est de faire respecter l'Etat de droit, pour que chacun s'y sente protégé contre les extrémismes de tous bords. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Intérieur devrait être dédié exclusivement à la sécurité. Il doit avoir les moyens nécessaires qui lui permettent de s'adapter aux nouvelles menaces.

Il faut que les médias assument leurs responsabilités dans la transmission de l'information. Ceux qui dénigrent l'administration sont généralement venus d'ailleurs. Qu'on arrête de généraliser des cas de manquement au devoir de certains fonctionnaires. La Tunisie moderne n'a-t-elle pas été construite et la révolution sauvée par son administration ?

Remarquable de compétence, de dévouement, de loyauté et d'honnêteté, elle est la garante de la protection de la démocratie. Ses statuts lui assurent la neutralité et l'indépendance à condition de ne pas l'impliquer dans la politique, comme cela était le cas ces dernières décennies. Les coups de boutoir qui lui sont adressés à tout bout de champ ont nui au service public et à ses valeurs. Même les bailleurs de fonds s'en mêlent.

Elle doit résister et ne doit pas se soumettre à la règle arithmétique, celle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux, même si elle a été soumise à un recrutement hors norme durant la gouvernance de la Troïka.

La hausse des effectifs de l'Etat a engendré le dérapage de la masse salariale qui, faut-il le rappeler, augmente mécaniquement.

En effet, d'année en année, les fonctionnaires en poste gagnent en ancienneté et occupent des emplois encore plus qualifiés qu'avant. Bien que sa réforme demeure tributaire d'une vision stratégique dépendant de la mission allouée à l'Etat, elle doit moderniser sa gestion.

La haute fonction publique est de moins en moins attractive du fait de la différence de rémunération avec le privé. Pourtant la réforme doit attirer les meilleurs profils, pour pourvoir des postes de décideurs, qui ont vocation à s'engager à la conception des politiques publiques et à la décision administrative.

Ce manque est un drame pour l'Etat tout entier d'autant plus que le pays entame un grand chantier, celui de la régionalisation. Qui doit accompagner la décentralisation programmée dans la Constitution et assurer son succès ? Des questions difficiles à résoudre pour relancer le développement du pays.

Le gouvernement doit se doter des outils nécessaires et de l'organisation adéquate pour piloter ses réformes. Il doit susciter l'adhésion de la part des fonctionnaires et des organisations syndicales en les associant dans la réflexion les concernant.

Le ministère en charge de la Fonction publique doit être sous l'autorité directe du Premier ministre. «Un pacte de modernisation» d'une durée de cinq ans pourrait être élaboré en commun avec les représentants du personnel.

Quant au financement des réformes, outre les économiques, il y a des gîtes à rechercher et à explorer dans l'économie parallèle.

La lutte contre la corruption, applaudie par tous, y contribuera sûrement. Quant à la fiscalité, elle doit, d'une part, alléger l'endettement et le stabiliser et, d'autre part, assurer une meilleure distribution des richesses, pour réduire les inégalités. Il faut qu'elle soit revue et corrigée dans sa globalité.

Pour cela, il est nécessaire d'établir un bon diagnostic de l'existant pour formuler de bonnes réformes. Il faut par exemple fixer les règles du jeu (taux, assiette) sur un quinquennat et s'y tenir, sans versatilité. Il faut aussi que le citoyen soit convaincu que c'est un outil de solidarité et qu'elle encourage la création de richesses et d'emplois.

Pour conclure, les suggestions avancées ont pour objectif de susciter les débats. Il faut sans cesse répéter et expliquer au pays ce que le monde est devenu et que les crises ne manqueront pas de se produire.

Les médias, anciens et nouveaux, doivent se mobiliser pour garder à l'esprit l'intégrité de la nation, observer une trêve avec le passé, valoriser le présent et chercher les contours d'un pacte national de solidarité, perdu ces dernières décennies dans des luttes intestines pour la conquête du pouvoir.

Notre pays est magnifique, il mène un combat d'un nouveau genre où chacun peut apporter sa touche, pour le remettre sur les rails. A ses dirigeants de compléter l'œuvre de Bourguiba et de ses compagnons : éradiquer la pauvreté et développer les régions peu développées. Ils doivent pour cela innover et convaincre en étant exemplaires comme lui.