Tunisie: Cibler les recrutements

Adel Sboui, président de la section de football, précise à ce propos que «le club connaît de grandes difficultés financières parce qu'il n'a pas d'entreprise qui le parraine et lui apporte de précieux subsides.

Nous avons ciblé les recrutements dans le but de remédier aux faiblesses dans certains compartiments du jeu. Il faut prendre le temps nécessaire pour juger les qualités techniques des recrues.

Nous avons confiance dans le staff technique pour bien préparer le groupe. Avec le travail, les joueurs retrouveront les repères et l'harmonie».

Secouer les étrangers

Les Guinéens Sylla et Traoré, le Sénégalais Badji et le Camerounais Munduga possèdent des qualités techniques et athlétiques évidentes. La présence de ces éléments a donné plus d'équilibre au groupe en défense et en attaque.

En revanche, ces étrangers manquent de concentration à cause du non-paiement de leurs arriérés. Les dirigeants aghlabides sont appelés à trouver un accord pour rassurer leurs protégés et garder la sérénité au sein du groupe.

Les jeunes : le maillon faible ?

La JSK avait des traditions d'enfanter de jeunes talents. Chaque saison, l'entraîneur avait des solutions grâce à l'apport des jeunes émanant de la catégorie des Espoirs. On se rappelle encore les premières apparitions de Maher et Imed Denden, Derbal, Sallemi, Ben Nasser et d'autres.

Depuis des années, les enfants du club n'ont pas pu aller loin à cause du nombre des recrues et du souci du résultat.

Les fans aghlabides espèrent voir les jeunes du club rayonner comme auparavant. Les nouveaux règlements réduisant le nombre des recrutements seront probablement favorables aux jeunes Aghlabides.

Pour toutes ces raisons, la Chabiba doit tout d'abord dégraisser une partie de son effectif pour ne pas avoir à supporter certains joueurs devenus inutiles. Car, en plus d'un onze titulaire, la JSK doit retrouver un banc capable de maintenir le jeu à un bon niveau.