Cameroun: Camair-Co - Le Plan de restructuration se poursuit

En survolant les performances d'exploitation, on retient qu'à ce jour, Camair-Co revendique sur le réseau domestique un taux de remplissage de 85%, une régularité de 93% et une ponctualité qui tutoie les 70%. Le nombre de passagers au 1er semestre 2017 avoisine le chiffre de 93000 à travers le Cameroun, avec seulement deux avions en exploitation sur les cinq de la flotte.

Parce que M. Dikoum dit vouloir tourner le dos à une communication de crise, pour confier sa communication à des professionnels qui rendront compte à la clientèle de l'évolution de l'exploitation et dissiper les zones d'ombre. Comme faits d'armes, Ernest Dikoum brandit le transport de trois mille pèlerins au Hadj, celui de 600 passagers lors de la Can Total 2017 au Gabon et de nouvelles perspectives sur le plan commercial.

En guise de réaction à ces allégations, le DG indique « qu'il n'y a pas de plan social à Camair-Co... ». Il a eu néanmoins à prendre certaines décisions que son staff n'a pas digérées. En témoignent : suppression de quelques lignes (Paris, Libreville, Brazzaville), achat des Boeing 737 mettant ainsi un terme à la location qui coûtait des milliards à l'entreprise, retour à l'immeuble siège à Bonanjo, gestion optimale des ressources humaines (avec des départs à la retraite, suppression des postes non pourvus par l'organigramme en vigueur, ce qui a fait diminuer la masse salariale de 100 millions de F cfa), un nouvel organigramme et la promesse d'une meilleure communication.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.