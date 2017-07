Cameroun: Louis Yinda « la sosucam n'a diffusée aucune offre de recrutement à travers les réseaux sociaux »

La SOSUCAM tient à souligner que ces annonces sont sans fondement et qu'aucune offre de recrutement n'a été diffusée par cette dernière. La SOSUCAM invite par conséquent les chercheurs d'emploi à plus de vigilance dans la mesure où ces rumeurs diffusées à travers les réseaux sociaux (facebook, whatapps... ) sont de nature à induire les honnêtes citoyens en erreur, transformant ainsi ces derniers en victimes d'une escroquerie dont seuls les auteurs en maîtrisent les véritables motivations.

Le Président Directeur Général de La Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM), Monsieur Louis YINDA, informe l'opinion publique nationale et internationale que ces dernières semaines, des individus mal intentionnés diffusent dans les réseaux sociaux et autres supports de communication et même des entreprises de sélection des candidats, de prétendues annonces faisant état de divers besoins de recrutement à la SOSUCAM.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.