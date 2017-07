Cameroun: Service électrique à Yaoundé - Deux transformateurs de puissance neufs à Oyomabang

Eneo Cameroon a raccordé avec succès les 08 et 09 juillet 2017 deux nouveaux transformateurs de puissance d'une capacité de 35 Méga Volt Ampères (MVA) chacun au poste d'interconnexion d'Oyomabang.

Le poste d'Oyomabang est un ouvrage central dans le système d'approvisionnement en électricité de Yaoundé ainsi que des régions du Centre et du Sud. C'est par ce poste d'une capacité totale de 210 MVA que passe toute l'énergie destinée à alimenter ces régions. Les transformateurs neufs s'ajoutent au premier mis en service le 18 août 2016, permettant de passer le rendement de l'ouvrage de 80 à 100%. Ce qui se traduit par des disponibilités supplémentaires d'énergie pouvant aller jusqu'à 35 MW.

Par ailleurs, le nouveau banc de transformateurs renforce la sécurité du poste et du réseau. Les trois transformateurs neufs réduisent le risque de survenue d'un incident à fort impact.

L'acquisition de ces nouveaux équipements a coûté 1,8 milliards de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'investissement qu'Eneo a soumis au Gouvernement. Ce programme d'investissement vise essentiellement à renouveler, réhabiliter, renforcer et étendre les ouvrages de transport et de distribution d'énergie.

A Yaoundé, les efforts de stabilisation et de renforcement des réseaux de transport et de distribution ont permis une baisse des énergies non fournies du fait des incidents de transport de l'ordre 10% par rapport à 2016 ; et une baisse des énergies non distribuées de l'ordre de 29% de juin 2016 à juin 2017.