Tunisie: La fête continue

Le carnaval d'Aoussou, organisé sous le slogan «la fête continue», aura lieu le mercredi 26 juillet et connaîtra la participation de troupes de musique folklorique, de ballets de danse et de groupes d'acrobates venant de France, d'Italie, de Russie, du Mexique, de Malte, d'Algérie, de Turquie, de Syrie et de Tunisie (notamment des régions de Tunis, Monastir, Sousse, Nabeul, Zaghouan, Kairouan, Tataouine, Douz... ).

Organisé par l'association du carnaval d'Aoussou , présidée par Jalel Tfifha -- ex-vice président de la commune de Sousse --, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, l'Hôtel de Ville et l'Utica, ce carnaval sillonnera les artères du centre-ville notamment l'avenue Habib Bourguiba et le boulevard front de mer à partir de 18h00.

Auparavant et plus exactement du 20 au 24 juillet, l'association du carnaval a programmé aussi des soirées artistiques animées par des troupes de musique et de danse d'Europe et de Tunisie, et ce, à la place des villes jumelées et à El Kantaoui .

Sans oublier que la nuit du 25 juillet , le ciel de Sousse brillera de mille feux resplendissants, et ce, lors du feu d'artifice prévu à l'occasion de la fête de la République.

Enfin , l'association nous fait savoir que ce même carnaval -- bien illuminé -- animera, de nuit , la route touristique et surtout la Marina du port El Kantaoui de Sousse, et ce, le jeudi 27 juillet.