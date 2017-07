Tunisie: De quoi discuterait un Parlement ?

Tollé autour des absences à l'ARP et du refus des députés d'en payer le tribut. A vrai dire, qui ne connaît le «topo». Ces absences datent du début de la Constituante. Du temps où les élus du peuple se disaient prêts à se «sacrifier pour la révolution».

Du temps aussi (comme à d'autres qui suivirent) où tout «impair» était relayé par les médias et les réseaux sociaux. Mais sans conséquences, à tous les coups.

De sorte qu'il n'y a plus eu à s'en étonner. Les députés s'absentent toujours. De plus belle même : il n'y en avait que dix sur les 217 l'autre mercredi. Alors que l'opinion s'emporte encore, condamne ou réprouve :en vain. Il y a fort à parier qu'à la prochaine mandature les choses resteront bien en l'état.

Deux seules absences (deux seules séances) retiennent, un peu. Celles «réservées» aux ministres des Affaires culturelles et de l'Education. Séances à questions, mais proprement personne pour en poser.

Quelques voix (les mêmes que toujours)ont crié au scandale. Des intellectuels, pourtant, qui savent parfaitement où l'on en est et ce qu'il en est de l'institution représentative dans ce pays.

Qui savent, en principe, ce qu'est notre Histoire avec la culture et avec l'éducation. En bonne connaissance de cause ils n'eussent été ni surpris ni choqués.

«La réalité, la malheureuse réalité historique de l'éducation et de la culture dans nos pays du Maghreb et du Moyen-Orient --rappelle le philosophe marocain Ahmed Assid-- est que ces pays ont fait le choix inverse de l'Occident dominant...

L'Occident (dit-il) a fait le choix de l'avenir, alors que nous nous perdons, depuis plus de quatorze siècles, dans une quête obsessionnelle du passé... ».

Et qu'est-ce que chercher l'avenir sinon emprunter la voie de la science et de la raison ? Et s'agripper au passé sinon s'enfoncer dans la croyance et la «dé-raison»?

Ahmed Assid livre des chiffres, au surplus. En pourcentage net, toute l'Europe plus les Etats-Unis et la Chine consacrent plus de 2% de leurs PIB à la recherche, et à l'enseignement. Alors que les pays d'Afrique du Nord et de l'ensemble du Moyen-Orient n'y consacrent, tous réunis, qu'à peine 0, 2% !?!

Et d'ajouter au sujet de la Culture : «Proche de zéro en moyenne dans tout le Maghreb et tout le Machreq», alors que les ministères religieux bénéficient, en règle générale, de budgets, irrationnellement, cossus.

«Nous finançons à coups de milliards notre quête obsessionnelle du passé --assène Ahmed Assid--, tandis que les caisses de la culture et du savoir (l'argent qui garantit l'avenir) sont vouées au dénuement...».

Alors des absences à l'ARP ? Des ministres sans interlocuteurs? Un département de la culture pratiquement à sec ? Un département de l'Education quasiment ignoré ?

Tentés de retourner la question :et pourquoi serait-ce le contraire ?

Ici, voilà des lustres, le mal est presque fait. Les choix ne bougent pas. Séculairement c'est comme y rappelle Ahmed Assid: tradition contre modernité, passé contre progrès. De quoi discuterait un Parlement ?