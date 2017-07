Cameroun: Un réseau de feymania de la présidence de la république démantelé

- le 22/08/2014, Séraphin Magloire Fouda crée fausse une audience présidentielle, prétextant que Mr Bounoungou Nicodème sera reçu au Parlais de l'unité à 15h10. Il lui demande de s'habiller en costume sombre, et d'attendre à 16h20. Et voilà donc Mr Bounoungou qui alla se placer à l'esplanade du palais de l'unité, avec son véhicule de marque Toyota Rav4 CE004FL. Quelques temps après, Séraphin Fouda l'appelle pour lui demander d'aller plutôt l'attendre à l'hôtel Mont Fébé.

Séraphin Fouda se saisit du problème du pauvre Bounoungou Nicodème et, usant d'un groupe d'escrocs et d'arnaqueurs, il parvient à séduire Bounoungou pour lui escroquer 11millions de frs CFA. Ils lui font croire qu'il sera nommé ministre des enseignements secondaires ou Directeur de la magzi, parce que Joseph Fouda fera signer le décret au chef d'État.

Pendant que Bounoungou cherche justice dans le labyrinthe de la haute administration, il tombe sur un certain Fouda Séraphin Magloire, le secrétaire général du Premier Ministère et frère du contre amiral Joseph Fouda.

