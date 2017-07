Tunisie: Un homme seul !

A cet égard, l'actuel président doit couper court à ce flou artistique qui entoure l'avenir managérial du club, quitte à prendre des décisions douloureuses qui sont parfois inévitables, voire salutaires : soit il continue à veiller sur les destinées de l'Etoile avec cette fois-ci la prise de décisions « courageuses » en matière de stratégie financière et surtout de « casting » des personnes idoines pour l'aider dans sa mission -- il faut avouer que Charfeddine n'est plus en odeur de sainteté auprès de certaines figures de son entourage -- soit il quitte le navire après plusieurs années de loyaux services au club et fait assumer ainsi toutes les parties prenantes de l'Etoile leurs responsabilités à l'égard de leur club afin de trouver un successeur au président actuel, ce qui est loin d'être une mince affaire, pour ne pas dire quasi impossible. Reste à préciser que le facteur-temps est à prendre en considération chez toutes les composantes de la grande famille de l'Etoile, qui doivent savoir qu'ils sont désormais devant une responsabilité historique à l'égard de leur club.

Il n'échappe à personne que le mandat du Dr Ridha Charfeddine a expiré le 30 juin dernier, d'où l'urgence de tenir une AGE dans les plus brefs délais afin de conférer une légitimité et une visibilité pour ceux qui veillent actuellement sur les destinées de l'Etoile.

