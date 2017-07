«Ce problème ne touche pas tout le monde. Seules certaines personnes sont affectées et je pense que, dans ces cas-là, chacun devrait assumer sa part de responsabilité. Je pense aussi que les écoles ont un rôle à jouer pour éviter ce genre de cas. Il faudrait faire revenir les valeurs morales et offrir une éducation sexuelle aux enfants.»'

«Il n'y a pas assez d'encadrement et c'est triste. L'encadrement doit commencer dès la base, à l'école, par exemple. Il faut introduire l'éducation sexuelle et arrêter de penser que ce sont des sujets tabous.»

