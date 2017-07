Algérie: «Insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales»

Les changements opérés par le chef de l'Etat dans les corps des walis et des secrétaires généraux des wilayas, à quelques jours d'intervalle, sont accueillis favorablement par les services du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Les changements opérés par le chef de l'Etat dans les corps des walis et des secrétaires généraux des wilayas, à quelques jours d'intervalle, sont accueillis favorablement par les services du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Dans un communiqué rendu public hier, le département ministériel a indiqué que ce mouvement «vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales dans le cadre de la poursuite des efforts consentis en termes de développement et de modernisation du service public».

C'est d'autant plus nécessaire dans une conjoncture marquée par une accélération réelle des évènements sur tous les plans. L'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune à la tête du gouvernement a changé totalement la manière de faire. Les décisions prises au haut niveau ne concernent pas qu'un seul département ou un seul domaine mais pratiquement tout et pour des échéanciers très réduits. Le temps presse ! M. Tebboune est en train de remédier aux erreurs nombreuses de son prédécesseur Sellal, pour ne pas dire qu'il remet en cause tout son travail.

Le Premier ministre a lancé une grande opération de nettoyage et cela avec l'accord du chef de l'Etat qui, lui aussi, est décidé à mener à terme les chantiers et projets qu'il a initiés, et à bon port. D'où cette nécessité de mobiliser toutes les forces et remettre tout en place pour une bonne marche de toute la machine. Voilà qui explique la réaction positive du département de l'Intérieur, qui se voit dans l'obligation de relever plusieurs défis, en même temps, et dans un temps réduit.

Entre autres défis, l'organisation prochaine des élections locales, mais aussi la relance du chantier de la modernisation de l'administration publique, condition sine qua non pour la concrétisation des autres opérations de modernisation visant d'autres secteurs.

Pour rappel, lors du dernier remaniement ministériel, quatre walis ont été promus ministres. Ils ont donc laissé leurs postes vacants depuis. La semaine dernière, la présidence de la République a annoncé le nouveau mouvement dans le corps des walis et ce dernier n'a pas touché que les quatre wilayas dont les premiers responsables ont rejoint le gouvernement Tebboune.

Le mouvement en question a concerné 23 wilayas et 7 wilayas-déléguées. Le département de l'Intérieur indique que 13 walis ont été mutés à d'autres wilayas, tandis que 14 cadres ont été promus au poste de wali dont 3 walis-délégués et 11 secrétaires généraux de wilayas. On apprend également que les nouvelles nominations dans le corps des walis ont concerné deux femmes. Trois femmes exercent donc comme wali actuellement en Algérie. Les cadres chargés de ces responsabilités, rapportent les mêmes services, ont été choisis parmi ceux qui ont occupé différents postes de responsabilité au niveau des administrations locales et jouissent d'une expérience dans le domaine de la gestion publique locale.

La moyenne d'âge est de 57 ans. Pour ce qui est des secrétaires généraux, dont le rôle ne doit être nullement minimisé, étant donné que ce sont ces administrateurs qui assurent tout le travail quand le wali est absent ou que le poste est vacant, le mouvement a touché 25 secrétaires généraux de wilayas et 4 secrétaires généraux de circonscriptions administratives. C'est un nombre considérable et qui témoigne de la volonté du chef de l'Etat et de ses proches collaborateurs d'effectuer des changements en profondeur dans ce qui est entrepris jusque-là dans différents domaines.

La méthode Tebboune suscite à la fois l'admiration (il est en train de relancer tous les chantiers) et l'inquiétude (ses décisions et la mise à l'écart de nombreux «privilégiés» risquent d'être confrontées à de nombreuses résistances et ne sera pas sans conséquences, pas forcément dans l'immédiat).