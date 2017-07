Algérie: Une caravane de sensibilisation au profit des futurs hadji

Une caravane de sensibilisation intitulée «Hadj Mabrour» a été organisée, lundi, à la mosquée-pôle Ibn Badis d'Oran, au profit des futurs hadji de la wilaya.

Cette caravane vise à imprégner au mieux les futurs hadjis des pratiques des rites religieux et autres mesures d'accompagnement pour améliorer les conditions d'accomplissement du cinquième pilier de l'islam, à travers des séances et de simulation du hadj, a indiqué à la presse, le chargé de la communication de l'Office national du pèlerinage et de la Omra, Mustapha Hidaoui.

Ce responsable a mis en exergue les mesures adoptées cette année pour une meilleure prise en charge des pèlerins assurant que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux futurs hadji d'effectuer un bon pèlerinage aux lieux saints de l'islam.

Parlant du Hadj de l'année dernière, Mustapha Hidaoui a rappelé que l'Algérie a été félicitée par les autorités saoudiennes pour ses efforts déployés afin d'assurer une meilleure prise en charge des hadjis.

Dans le même contexte, il a annoncé pour cette année l'affrètement de nouveaux bus aux Lieux Saints de l'islam par l'Office national de pèlerinage pour assurer aux pèlerins un meilleur confort lors de leurs déplacements, outre l'introduction effective de la formule de la réservation électronique de l'hébergement.

Pour sa part, le directeur local des Affaires religieuses et des Wakfs, Messaoud Amrouche, a félicité tous les organisateurs de cette caravane et les intervenants pour avoir organisé ce regroupement des futurs hadji. Ces derniers ont eu droit à des séances religieuses animées par des cadres du Conseil scientifique de l'inspection religieuse et reçu des conseils pratiques sur le déroulement et les différentes étapes du Hadj.

La wilaya d'Oran comptera, cette saison, 800 pèlerins, selon le même responsable. Le premier départ à partir de l'aéroport international Ahmed-Benbella d'Oran est programmé le 6 août prochain, rappelle-t-on.

APS