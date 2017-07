Algérie: Instruction de Bouteflika pour l'indemnisation des victimes des incendies à Tizi Ouzou

Sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les victimes des incendies ravageurs enregistrés ces derniers jours dans la wilaya de Tizi Ouzou seront indemnisées, a annoncé, hier, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, qui a effectué une visite dans cette wilaya pour constater de visu les dégâts occasionnés ces derniers jours par ces incendies qui ont touché plusieurs wilayas dont Tizi Ouzou où un sexagénaire a trouvé la mort, alors que deux autres citoyens ont été sérieusement blessés par les flammes et plusieurs autres incommodés par la fumée.

La visite du ministre de l'Intérieur l'a conduit tout naturellement vers la localité d'At Yahia Moussa, environ 25 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, la commune la plus touchée par ce sinistre qui a également ravagé des forêts et des élevages dans d'autres communes de la wilaya. Accompagné du directeur général de la Protection civile, Mustapha Lehbiri, du wali et du président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou, M. Bedoui s'est rendu au village At Rahmoun qui a perdu l'un de ses enfants dans ces incendies, Rabah Kerouane, 64 ans, pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille du défunt et lui exprimer son soutien.

Mais en matière de dégâts, le ministre n'a pas vraiment besoin qu'on lui en parle. Dès qu'on s'éloigne un peu de Draa Ben Khedda en allant vers Draa el Mizan, ils sont visibles à l'œil nu. La désolation s'offre aux yeux de tous ceux qui prennent cette route. Le noir a pris le dessus sur le vert habituellement majoritaire dans la région.

Le ministre n'a pas manqué de souligner qu'il a reçu instruction du président de la République pour qu'il fasse le déplacement dans la wilaya de Tizi Ouzou, qu'il prenne des mesures en faveur des victimes et qu'il prenne des décisions dans le sens de prévenir au maximum ce genre de catastrophes. Et des mesures, Bedoui en prendra sur place, comme mesures d'urgence en attendant que de nouvelles décisions soient prises plus tard. «Nous avons pris des décisions pour soulager la population. Ce sont des mesures d'urgences. Toutes les victimes de cette catastrophe seront indemnisées», a affirmé le ministre qui a annoncé l'installation d'une commission présidée par le wali, chargée de faire un bilan des dégâts pour que puissent commencer les indemnisations depuis le fond de garantie des catastrophes naturelles.

Il dit avoir une idée sur les dégâts, mais le travail de la commission composée également d'experts est important. Des milliers d'arbres détruits, des habitations endommagées dont une entièrement brûlée. «Des actions d'urgence sont nécessaires, à commencer par évaluer les dégâts. Ensuite, il y aura matérialisation de toutes les décisions de cette commission à partir de la semaine prochaine», a précisé Noureddine Bedoui qui a relevé, selon les dires de plusieurs personnes âgées de la région d'At Yahia Moussa, du caractère exceptionnel de ces incendies, jamais vus depuis les années quarante.

M. Bedoui annoncera ensuite les premières décisions. Le gouvernement va octroyer des colonnes mobiles à la Protection civile de toutes les wilayas concernées par les incendies. Selon les responsables locaux de la Protection civile, les colonnes mobiles existantes à Tizi Ouzou ont été efficaces dans la lutte contre les feux de forêt, d'où la décision du ministre d'en octroyer deux supplémentaires à la wilaya de Tizi Ouzou. D'autres wilayas sont concernées par cette mesure à l'instar de Jijel, Blida et Tarf qui ont énormément souffert de ces incendies aussi. En outre, le gouvernement travaillera pour l'ouverture de pistes agricoles qui «doit être considéré comme la priorité des priorités pour le gouvernement». «Il y aura un programme spécial pour l'ouverture des pistes agricoles dans toutes les régions montagneuses», a indiqué le ministre de l'intérieur qui a par ailleurs instruit le wali de Tizi Ouzou de préparer des fiches techniques pour les besoins locaux en matière de développement, exprimés par les citoyens que le ministre a rencontrés dans certains villages de la commune d'At Yahia Moussa, notamment At Rahmoun et At Wasif. Des besoins comme le manque criant d'eau qui a empêché les citoyens et même les sapeurs pompiers de lutter efficacement contre les feux de forêt. Il s'agit également d'indemniser les propriétaires d'oliviers par le biais d'opérations de régénération, alors qu'il a été par ailleurs question du dégel de certains projets au profit de la Protection civile de Tizi Ouzou.