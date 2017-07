Afrique: CAF - Un nouveau symposium prévu en 2018

Gianni Infantino, président de la FIFA (Fédération internationale de football association) et Nasser Al Khelaifi, président du PSG et de la chaine BeInSports sont également présents pour ces assises.

Soyons prêts et unis pour prendre le train des réformes. Notre CAF a un besoin urgent de vitalité. Il faut bannir les pratiques de clientélisme et d'amateurisme. Je suis déterminé à réussir ce changement« , a confié Ahmad.

Je reste fidèle à mes engagements et j'assurerai la gestion de la CAF avec tous les acteurs du football africain. Trop de décisions n'ont pas été prises à temps et nous n'avons été que des observateurs.

« C'est le plus grand regroupement de la famille du football, le coup d'envoi d'un grand changement. C'est un regroupement historique des forces vives du football africain. Nous sommes ici pour tirer les leçons du passé et se dire la vérité.

En attendant, c'est le développement du football en général qui est débattu dans le royaume chérifien devant plus de 500 participants dont des légendes du ballon rond continental. La CAN, son organisation sera notamment au coeur des débats.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.