Ile Maurice: Dookun-Luchoomun - «Notre patrimoine n'est pas en danger»

«Heureusement qu'à Maurice, nous n'avons pas connu de conflits armés et notre patrimoine n'est pas en danger.» Déclaration de Leela Devi Dookun-Luchoomun, lors de l'ouverture des travaux de la conférence régionale sur la protection de l'héritage culturel en Afrique de l'Est, ce mardi 18 juillet, à l'hôtel Intercontinental, à Balaclava. Conférence qui intervient quelques semaines après la démolition de «La School» par les autorités pour faire place à la nouvelle Cour suprême...

Plusieurs ministres africains et responsables de l'UNESCO étaient présents. La ministre de l'Éducation y a, elle, assisté en tant que présidente de la commission nationale de Maurice auprès de cet organisme. Dans son allocution, elle est revenue sur les efforts de Maurice pour préserver son patrimoine culturel tangible et intangible.

De son côté, le ministre des Arts et de la culture s'est appesanti sur les efforts consentis par le pays pour preserver son héritage culturel, issu du passé. «Nous sommes fiers d'avoir, sur notre terre, deux sites classés patrimoine international, l'Aapravasi Ghat et Le Morne», a indiqué Pradeep Roopun dans son discours d'ouverture. Selon lui, la culture est le ciment du tissu social et avoir ces deux sites à Maurice est la preuve de la diversité culturelle du pays.

Pradeep Roopun a aussi fait ressortir que le Sega Tipik et le Geet Gawai sont maintenant inscrits sur la liste du patrimoine intangible. Maurice a également entamé des procédures pour la ratification d'une convention de protection de la propriété culturelle en temps de guerre, la prohibition d'exporter et importer ces propriétés et pour la renaissance de la culture africaine.