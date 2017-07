Ile Maurice: Rapport - Légère hausse des créances douteuses des banques

En effet, ils sont passés de 62,3 % à la fin de décembre 2015 à 64,6 % à la fin de mars 2016, pour ensuite chuter à 61 % à la fin de juin de la même année. Les crédits ont, par la suite, repris l'ascenseur pour passer à 65,30 % en septembre 2016 et sont tombés à 64, 5 % à la fin de l'année. On relèvera également que le ratio de couverture quant aux crédits étendus à Maurice a augmenté durant le premier semestre de 2016. Il est passé de 40,3 % à la fin de décembre 2015 à 43 % à la fin de juin 2016 avant de tomber à 38,4 % à la fin de décembre 2016.

Dans les autres secteurs, le ratio a également connu une hausse - 8,9 % à 9,2 % pour ce- lui de la construction, par exemple. Face aux incertitudes dans le sillage de la révision du traité fiscal entre l'Inde et Maurice en 2016, le ratio des prêts non performants dans la filière du Global Business a suivi la même tendance. Elle a augmenté de 3,6 % à 4,6 %.

Une analyse des effets des créances douteuses sur les différents secteurs économiques montre que les prêts non performants, comparés aux gros prêts déboursés à l'intention du secteur commercial, ont baissé de 13 % de 2015 à 11,8 % 2016. Le rapport sur la stabilité financière fait aussi ressortir que, durant la même période, le secteur touristique a montré des signes de détérioration par rapport aux créances douteuses, avec une augmentation du ratio de prêts non performants dans ce secteur face à l'ensemble de gros prêts déboursés. Celui-ci a augmenté de 6,2 % à 7,9 % entre ces deux périodes.

Une augmentation de près de 0,4 %. C'est ce qu'a connu le ratio de créances douteuses face à la totalité de crédits alloués à la fin de l'année dernière (6,8 %) par rapport à la même période en 2015 (6,4 %). Ce qui fait que dans le secteur bancaire, le niveau de créances douteuses s'élevait à Rs 46 milliards au 31 décembre 2016. Cela indique une détérioration de la qualité des actifs et des risques liés aux crédits. Ces chiffres ont été publiés dans le Monetary Policy & Financial Report de mai 2017 de la Banque de Maurice.

