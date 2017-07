Sénégal: El Hadji Mohamed Dieng de Koungheul - « Obtenir un score pour Bby »

De son compagnonnage avec le président de la République, il affirme ne rien exiger et n'avoir comme préoccupation, pour l'heure, que l'élection de Yaya Sow et Socé Diop, choisis par le chef de l'Etat pour diriger la liste départementale.

Tous les jours, il prend départ à l'ancienne permanence du Pds, aujourd'hui peinte aux couleurs de l'Alliance pour la République et équipée, pour ne revenir que tard dans la nuit, pour loger ses militants confortablement dans ses appartements nouvellement construits et reprendre le chemin de la campagne dès le lendemain.

Son apport pour ces joutes électorales va être déterminant pour Bby, et lui même déclare en être convaincu. « J'avais promis au chef de l'Etat de le soutenir en 2017, et ma parole est respectée », soutient-il. Selon lui, il va multiplier les moyens reçus par deux,voire trois, pour sillonner toute la partie rurale et ainsi engranger le maximum de voix.

