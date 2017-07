Sénégal: Le Grand parti de Gakou perd son leader régional dans le Saloum

En présence du Pr. Madior Diouf, président du comité électoral de Fatick, du maire de la commune de Niakhar, Mamadou Dione, responsable local du Pds et conseiller municipal de ce parti, a décidé d'adhérer à l'Apr et d'accompagner ainsi le Président Macky Sall.

Après près de trois heures d'échanges, Sengane Mbaye et ses compagnons ont décidé de rejoindre l'Apr sous de forts applaudissements et des prières formulées par un ami du Président Macky Sall, Baye Diouf de Fatick.

Hier, le ministre, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu chez Senghane Mbaye à Kaolack. En présence de ses épouses, de ses enfants, amis et membres du Grand parti, Senghane Mbaye a dit toute sa joie d'accompagner le président Macky Sall, « un digne fils du Sine- Saloum qui a fait ses études à Kaolack et fait de belles réalisations dans cette partie du Sénégal ».

