Afrique: Réformes en vue pour la CAN 2019 - Le Cameroun pourrait être supplanté par le Maroc ou l'Algérie

Si les pays européens avaient le dernier mot, la CAN aurait lieu tous les quatre ans, à mi-saison. Mais comme l'évènement a une signification plus grande sur le continent qu'un simple tournoi de foot, en terme d'impact sur les infrastructures du pays hôte, il semble probable qu'il reste organisé tous les deux ans.

En hiver dernier, six joueurs importants du futur champion d'Afrique, dont le joueur de Liverpool Joel Matip, avaient déclaré que leur carrière en club était plus importante que celle en sélection.

Lors de son long mandat, Hayatou avait toujours refusé de reporter la CAN au mois de juin, arguant qu'à cette période, il fait trop chaud en Afrique du nord, trop humide en Afrique centrale et trop froid dans le sud.

Actuellement, la CAN a lieu tous les deux ans entre janvier et février et les championnats européens, notamment en France et en Angleterre où évoluent de nombreux joueurs africains, se plaignent régulièrement d'en être privés en milieu de saison.

Des promesses qui ont donc abouti à cet évènement à Skhirat qui sera nourri par les réflexions d'anciennes stars africaines (Joseph-Antoine Bell, Rabah Madjer, Jay-Jay Okocha, etc) ou de sélectionneurs (Florent Ibenge, Hervé Renard, Claude Le Roy, etc).

