Ile Maurice: Rodrigues/Logement - Remise de contrat pour le logement social à 31 familles

Le gouvernement contribue à hauteur de Rs 450 000 et le reste (Rs 150 000) sera contribué par le bénéficiaire s'il est dans la catégorie entre Rs 5 001 et Rs 10 000. La construction est entreprise par des contracteurs locaux selon le choix du bénéficiaire. Chaque étape de la construction est supervisée par les officiers de l'Assemblée Régionale de Rodrigues. Chaque bénéficiaire a un délai de six mois pour compléter la maison.

Dans ce nouveau plan de logement, le gouvernement contribue un montant de deux tiers ou trois quart du coût total de la maison. Un montant total de Rs 600 000 est attribué pour une maison d'une superficie de 50 m2. Les bénéficiaires sont répartis en deux catégories : ceux dont le revenu mensuel est de moins de Rs 5 000 et ceux entre Rs 5 001 et Rs 10 000.

Parmi, 26 familles ont reçu leur lettre pour le démarrage de leur construction et cinq familles ont reçu leur lettre de présélection pour entamer les procédures relatives à ce projet. Au total 132 personnes ont bénéficié de ce nouveau plan logement dont cinq maisons sont déjà complétées et les clefs seront bientôt remis aux propriétaires.

GIS -18 July 2017 : Une remise de contrats à 31 bénéficiaires pour la construction de maisons sous le New Social Housing Scheme a eu lieu la semaine dernière au siège de la Commission de la Sécurité Sociale et du Logement à Port Mathurin.

Copyright © 2017 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.