Ile Maurice: Réouverture de Ripailles-Valton - Rs 900 millions pour les travaux

Selon la Road Development Authority (RDA), en novembre dernier, trois sections de la route, soit les zones D4 à D7, sur 2,7 km à la hauteur de Ripailles-Valton en direction du Sud, ont été sécurisées. Et à présent, la zone opposant la D4, en direction du Nord, a elle aussi été rendue plus stable. Les deux voies sont ainsi opérationnelles.

La région de Ripailles sur l'autoroute Terre-Rouge-Verdun est enfin complètement opérationnelle. Étant trop sensible à des glissements de terrain, des travaux y ont été entrepris pour sécuriser cette zone. Ceux-ci, qui ont coûté Rs 900 millions, ont pris fin en mars. Et la zone a été rouverte il y a peu.

