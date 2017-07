Ile Maurice: Surinam - Le Mauricette Group danse, danse, danse

Tout a commencé dans une cité, à Surinam. Le loisir y était absent. Les jeunes, eux, bourrés de talent. Notamment pour la danse. C'est alors que Mauricette Fok Lok a eu l'idée de créer une activité sociale pour eux. Et c'est ainsi que Mauricette Group est né.

De fil en aiguille, le groupe de danse s'est forgé une solide réputation et connaît un succès fulgurant. L'aventure a débuté en 2006. Mauricette, qui habitait à Beau-Bassin, emménage à Surinam. «J'ai rencontré les enfants d'ici. Ils avaient en eux cette envie de danser. Mais il leur manquait une bonne sonorisation et des costumes», se souvient la fondatrice et leader, maman de Lumia, qui est aussi membre du groupe.

Mauricette demande donc à pouvoir s'occuper de ces enfants. «C'était juste pour le fun et pour leur permettre de danser. Nous avons commencé par la danse chinoise et le sega dans le centre communautaire de la localité.» Elle apprend à confectionner elle-même les costumes et imagine les chorégraphies. De fil en aiguille, le groupe de danse commence à faire des représentations hors du village, à l'occasion des fêtes. «Nous avons commencé à être appréciés. Les gens nous demandaient de venir danser à leurs réceptions, notamment dans des mariages.»

Aujourd'hui, le Mauricette Group est de plus en plus sollicité. «Nous avons jusqu'à une dizaine de mariages hindous par mois. Nous assurons l'animation en présentant des numéros de danse bollywoodienne et autres», dit Mauricette, qui ne s'attendait pas à un tel succès. Comme il y a une grande demande pour les numéros de danse indienne, les danseuses se spécialisent dans ce domaine. Elles apprennent aussi la danse du ventre et le sega et innovent constamment pour offrir de beaux spectacles.

Outre les représentations dans des fêtes, le Mauricette Group participe à des concours, qu'il remporte haut la main. D'ailleurs, des trophées trônent fièrement dans un coin de la cuisine des Fok Lok, où ont lieu les répétitions. Toutefois, si Mauricette gère le groupe de danse, elle ne dansait pas pour autant. Mais elle s'y est mise petit à petit. «J'aimais la musique mais je ne dansais pas. C'est en montrant quelques pas aux enfants que j'ai commencé à le faire.»

Par ailleurs, Mauricette Group a eu l'occasion de danser devant des personnalités. Des bons moments et des souvenirs que Mauricette et ses danseuses n'oublieront sans doute jamais. «Nous avions dansé devant Narendra Modi, qui était l'invité d'honneur lors des célébrations de l'Indépendance. Et aussi devant Navin Ramgoolam et sir Anerood Jugnauth. C'était les meilleurs moments de notre carrière.»

Les danseuses ont même eu l'opportunité de tourner des clips. «Nous avons été contactées par des chanteurs tels qu'Ino Nakeed, Alain Ramanisum, Clarel Armel. Nous avons également joué dans un film des Komiko», raconte Mauricette Fok Lok.

Sa plus grande fierté ? D'avoir permis à plusieurs jeunes filles de la cité de faire carrière, répond Mauricette. «Certaines dansent à présent dans des hôtels. Il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre. Le groupe est un peu une école de danse maintenant.» Un parcours inattendu pour Mauricette et ses danseuses, heureuses de vivre cette belle aventure au quotidien.