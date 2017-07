Sénégal: El Hadj Issa Sall du PUR - "On n'a pas besoin d'un nouveau type de député"

"Un projet qui vient de l'exécutif a besoin de toilettage de la part des députés avec des amendements et des allers et retours pour être un produit fini", a indiqué Cheikh Issa Sall.

"Même pour les lois les plus importantes votées, on n'a jamais plus du tiers des députés, le quorum n'est jamais atteint", a argumenté la tête de liste du PUR, selon qui un député doit au préalable avoir connaissance de son rôle législatif pour voter des lois, qu'ils viennent de l'exécutif ou du parlement.

Dakar — Le Sénégal a moins besoin de députés dits de type nouveau que de parlementaires au fait de leur rôle à l'Assemblée nationale et de leur place au sein de la société, a soutenu, mardi, à Dakar, la tête de liste nationale du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) pour les législatives du 30 juillet prochain, El Hadj Issa Sall.

