Afrique: La délégation sénégalaise "fin prête" pour les 8èmes Jeux de la Francophonie à Abidjan

Dakar — Les vingt-cinq artistes sénégalais sélectionnés pour les 8èmes Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet à Abidjan (Côte d'Ivoire), sont fin prêts, a appris l'APS auprès de la Direction de la Francophonie à Dakar, lundi.

En plus des 25 artistes sélectionnés, 5 managers et encadreurs artistiques feront partie de la délégation culturelle sénégalaise à ces jeux d'Abidjan. Le Sénégal sera représenté dans une dizaine de disciplines artistiques, dont la danse, la chanson, la peinture, le conte, la photographie, la sculpture, la photographie, etc.

Les cinq danseurs hip-hop du groupe "Crazy élements" ont effectué leur dernière répétition cet après-midi, au Grand Théâtre de Dakar.

L'historien-conteur, Mbaye Ndaack, encadreur artistique du conteur Mame Fara Ndiaye, indique que "la dernière répétition a été effectuée devant un public test" et ils attendent d'arriver sur place pour voir le reste.

Le peintre Mbaye Babacar Diouf dit être déjà passé à la Direction de la Francophonie, pour récupérer "des documents et son blouson".

"Tout est nickel, on attend le voyage prévu demain (mardi)", dit-il. Mbaye Babacar Diouf, qui représente le Sénégal dans la catégorie peinture, révèle que l'un de ses tableaux est déjà à Abidjan, depuis le mois de mai. "Il ne reste que le tableau in situ que l'on doit réaliser sur place", souligne-t-il.

Le directeur de la Francophonie, Maguèye Touré, est déjà dans la capitale ivoirienne pour les préparatifs de l'accueil de la délégation sénégalaise, a-t-on appris.

Le Sénégal participe aux douze concours culturels prévus pour ces 8èmes Jeux de la Francophonie, dont l'ouverture officielle est prévue ce vendredi, à Abidjan.

Environ 4. 000 jeunes artistes et sportifs issus de 84 Etats y sont attendus, selon le Comité national des jeux de la francophonie (CNJF).

Au total, fait savoir le CNJF, 53 délégations sont attendues aux jeux, et 30 chefs d'Etat invités et une centaine de ministres et officiels sont annoncés. Plus de 700 journalistes ont été accrédités pour la couverture de l'évènement.