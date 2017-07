Sénégal: Alain Giresse compatit au drame de Demba Diop

Huit personnes ont trouvé la mort et des plusieurs dizaines d'autres autres blessées suite à l'effondrement d'un pan du mur d'une tribune du stade Demba Diop de Dakar, lors d'échauffourées entre supporters de l'US Ouakam et du Stade de Mbour, incidents dont les premiers seraient à l'origine, selon les premiers éléments d'enquête évoqués par les responsables du football national.

"On doit tirer toutes les conclusions de ce drame et essayer de trouver une solution à la récurrente question des infrastructures sportives au Sénégal", a-t-il suggéré.

Alain Giresse fait partie des 55 sélectionneurs nationaux attendus au Symposium de la Confédération africaine, mardi et mercredi, à Rabat (Maroc), avec pour finalités de donner des directives sur la périodicité et le format de la Coupe d'Afrique des nations.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.