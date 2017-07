Madagascar: Toamasina - Le CHU Morafeno fait peau neuve

Le CHU Morafeno, anciennement appelé Hôpital Manarapenitra, a procédé à une double inauguration cette semaine.

Avec le soutien du Consulat de Monaco à Madagascar, l'établissement a été doté de matériels médicaux pour son unité de Dermatologie : une cabine de photothérapie, ainsi qu'une table d'examen, une lampe scialytique et un autoclave pour les activités de petites chirurgies. A cela s'ajoute de nombreux consommables et des mobiliers de soins. « Cette cabine de photothérapie est unique à Madagascar, elle permet un traitement d'appoint considérable pour les patients atteints de vitiligo, communément appelé lèpre blanche, et ceux atteints de forme grave de psoriasis », explique le Docteur Ranaivo Irina, Chef de l'Unité de Dermatologie.

Ces dons du Consulat de Monaco renforcent la qualité des offres de soins pour la population, car d'après le Professeur Ralandison Stéphane, Directeur du CHU Morafeno, le CHU dispose maintenant de 10 unités cliniques spécialisées et pleinement fonctionnelles, entre autres la Chirurgie Vasculaire, la Chirurgie Orthopédique et la Rhumatologie. Le centre dispose de l'unique appareil de scanner pour toute la région Atsinanana, ainsi qu'un laboratoire biomédical polyvalent rendant énormément service à la population locale.

Groupe électrogène. « Avec tous les matériels de haute technologie qui fonctionnent au sein de notre établissement, l'informatique, l'électronique et l'électricité sont vitales. La panne de notre groupe électrogène constituait une entrave au bon fonctionnement de tout le centre et un réel danger pour les patients, il était plus qu'urgent de le réparer », enchaîne le Directeur de l'Hôpital. Avec le concours de la Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles (SMMC), le groupe électrogène a été réparé avec installation d'un inverseur automatique qui garantit une alimentation continue en électricité et limite les interventions humaines aux seuls entretiens périodiques. La réception technique du groupe électrogène s'est tenue en présence du Directeur Général de la SMMC qui a exprimé et confirmé ses engagements dans le soutien à la collectivité, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation.