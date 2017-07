Madagascar: Codis de vingt étudiants à Ankatso - Le président de l'Université d'Antananarivo s'explique

Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a fait une déclaration hier à l'hôtel… Plus »

Panja Ramanoelina de s'expliquer que « l'affaire inclue une coloration pénale et que la responsabilité sur la suite de l'affaire n'est plus du ressort de l'Université ».Une façon pour l'Université de se désengager sur une éventuelle incrimination pénale des étudiants. En tout cas, l'université d'Antananarivo s'est montrée sévère concernant le cas des vingt étudiants. Car, à cause des sanctions, ce sont les étudiants du niveau Master qui sont les grands perdants.

Selon toujours le numéro un de l'Université d'Antananarivo, la publication des résultats dudit CODIS se fait actuellement auprès des universités et IST de la Grande Ile. « Les rapports et les PV relatant le CODIS sont en phase d'être publiés dans les divers établissements universitaires » a-t-il renchéri. Il convient de rappeler que certains étudiants qui ont fait l'objet dudit conseil de discipline ont également fait l'objet de convocation auprès de la gendarmerie.

