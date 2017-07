Madagascar: INISAR - Lancement de son site web

L'INISAR ou Institut National des Informations et de Soutien à l'Amélioration des Revenus se met à la pointe de la technologie et lance officiellement son site web.

L'adresse www.inisar.gov.mg, contient en effet des informations relatives à : des offres d'emploi précisant le lieu de recrutement et permet une rencontre entre les offreurs et les demandeurs gratuitement ; le monde des entreprises : création, existence, opportunité ; les actualités socio-économiques ; des astuces et la présentation de statistiques régionales. Sa particularité est de fournir des informations à jour sur les offres d'emploi dans toutes les zones d'intervention de l'INISAR appelées antennes régionales (région Bongolava, Haute Matsiatra, Atsinanana, Menabe, Vatovavy Fitovinany, Vakinankaratra, Atsimo-Atsinanana, Sofia). Les deux directions techniques composant l'INISAR ont des activités spécifiques répondant à l'objectif de fournir des informations sur le travail et l'appui aux activités génératrices de revenu.

Contenus. La DIEMT ou Direction d'Information et des Etudes sur le Marché de Travail s'attelle à fournir une banque de données du travail à tous les acteurs stratégiques ; collecter, traiter et diffuser les informations régionales et nationales sur le marché du travail à toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, les investisseurs , les employeurs, les travailleurs, les institutions de formation et le public lui-même ; présenter et vulgariser les informations mobilisables aux différentes étapes de la chaine de prise de décision en matière d'amélioration de revenu, depuis la phase d'amont de préparation de la décision jusqu'à la phase finale de décision ; mettre en place un système de communication des données sur l'offre et la demande d'emploi.

La DPAGR ou Direction de la Promotion aux Activités Génératrices de Revenus se charge de promouvoir l'entrepreneuriat surtout en milieu rural ; renforcer les capacités techniques, managériales, organisationnelles et institutionnelles des organisations paysannes, d'artisans ; appuyer la recherche de financement pour les promoteurs d'activité génératrice de revenus ; faciliter la mise en relation des acteurs économiques et leurs partenaires respectifs ; contribuer à la formalisation des activités par la constitution des associations et des coopératives ; développer le partenariat public-privé et population.

L'INISAR dirigé actuellement par le nouveau Directeur Général Ratovondrasantsoa Pierrot Bréchard anciennement directeur administratif et financier de ce même institut est prêt à relever les défis et le lancement de ce site web en est la matérialisation et d'ici peu une revue sera également produite pour donner encore plus d'information sur un format physique.