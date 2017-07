Madagascar: SMM - Fin de la grève ce jour, nouvelle décision dans une semaine

Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a fait une déclaration hier à l'hôtel… Plus »

En tout cas, si le SMM décide d'arrêter sa grève à partir de demain, ce n'est pas parce qu'il abandonne son combat. « C'est pour donner la chance de réussite à la concertation avec la Primature te le ministère de la Justice. Les magistrats ne veulent pas être responsables de l'éventuel échec de ce dialogue», a précisé hier un membre du bureau du SMM. Et ce dernier de répondre à leurs détracteurs : « Contrairement au communiqué du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, la grève des magistrats a été suivie à presque 100% au niveau de toutes les juridictions de Madagascar. »

Hier, des dirigeants du SMM se sont réunis en vue de la mise en place d'une commission tripartite qui sera composée de représentants de la Primature, de représentants du ministère de la Justice et ceux du Syndicat des Magistrats de Madagascar. Comme il aurait été convenu lors de la rencontre du bureau du SMM avec le premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, cette commission aura pour mission de trouver des réponses aux revendications des magistrats qui consistent en la restauration d'une Justice indépendante et non-corrompue. A rappeler que le SMM milite surtout contre l'intervention ou l'ingérence des dirigeants politiques dans les affaires judiciaires.

