Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a fait une déclaration hier à l'hôtel Carlton. (Photo : Kelly R.)

Cet ancien Grand Argentier est réputé pour son intransigeance et son rigueur à part son attachement aux valeurs qui lui ont permis de réaliser de nombreuses actions tout en gagnant la confiance des bailleurs de fonds.

C'est confirmé ! Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a bel et bien démissionné tout en dressant un bilan. « Depuis ces deux ans et demi que j'ai occupé ce poste, de nombreuses actions ont été réalisées grâce aux respects des valeurs auxquelles je m'attache personnellement. J'ai également sollicité tous mes collaborateurs à s'y atteler. Il s'agit entre autres, de la transparence, du respect de l'orthodoxie financière et de la loyauté ainsi que du respect mutuel et de la recherche de l'intérêt général de la nation.

Mais je déplore un manque de soutien pour pouvoir entamer de nombreuses réformes au niveau de la gestion des Finances Publiques. En plus, il y a eu une divergence de vues et de méthode de travail. Les conditions ne sont pas ainsi réunies pour que je puisse poursuivre ma mission à terme. Raison pour laquelle, j'ai déposé ma lettre de démission auprès du Président de la République vendredi dernier », a-t-il annoncé lors d'un point de presse hier matin à la Terrasse de l'hôtel Carlton.

Financement. Parmi ces réalisations, il a cité entre autres, l'aboutissement des négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI) en juillet 2016. Ce qui a permis à Madagascar de bénéficier d'un Financement de l'ordre de 304 millions USD au titre du FEC (Facilité Elargie de Crédit) pour la mise en œuvre d'un programme de réforme économique sur une période de trois ans. « La reprise de la confiance des bailleurs de fonds traditionnels n'est pas en reste.

A titre d'illustration, le Conseil d'Administration du FMI a approuvé la première évaluation de la performance du gouvernement en matière de réformes budgétaires. D'où, le décaissement d'un financement de 86 millions USD. En outre, le Conseil d'Administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 1,3 milliard USD pour le Cadre de partenariat stratégique étalé sur une période de 2017-2021.

Il en est de même pour le Comité de développement au sein de la BAD qui a poursuivi l'élaboration du Document stratégie pays permettant d'obtenir un financement de 1 milliard USD pour la même période. Et grâce à ces performances, je suis certain que nous allons bénéficier de la 3e tranche du financement du FEC après la prochaine évaluation du FMI en septembre 2017 », a évoqué l'ancien Grand Argentier.

Intransigeance. Notons que l'ancien ministre Gervais Rakotoarimanana est réputé pour son intransigeance et sa rigueur surtout face à l'engagement des dépenses qu'il estime exagérées par rapport aux moyens dont dispose l'Etat. Il a su gagner la confiance des bailleurs de fonds tels que le FMI, la Banque Mondiale et la BAD. Après sa démission, il a encore sollicité ses anciens collaborateurs à poursuivre les réformes économiques entamées depuis ces deux ans et demi afin de contribuer au développement du pays.