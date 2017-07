Madagascar: Natation - Michaël Rasolonjatovo de Saint-Michel fin prêt pour Budapest

La natation malgache sera représentée en Hongrie à Budapest pour les championnats du monde de natation en bassin de XXX m. Quatre nageurs feront partie de la délégation.

Du 14 au 31 juillet à Budapest, Mickaël Rasolonjatovo de Saint Michel, Lalanomena Anthony de COSFA, Sarah Valisoa de Cosfa et Elodie Razafy de Managing représenteront la Grande ile pour ce 17e sommet mondial. Après la Russie en 2015, le Mexique devrait accueillir les championnats, mais ils se sont désistés. Deux piscines et le Lac Balaton accueilleront ces compétitions : le Danube Arena qui vient d'être construite, la piscine Alfred Hajos qui accueille la plus longue des compétitions, le water polo.

Et enfin, les épreuves en eau libre sont programmées dans le Lac Balaton. La première semaine du 14 au 22 juillet, Madagascar ne sera pas encore en lice avec le plongeon, la natation synchronisée et en eau libre ainsi que le water polo. Les nages en bassin auront lieu du 23 au 30 juillet. Seuls Lalanomena Anthony et Sarah Valisoa partiront de Madagascar, car Elodie Razafy évolue en France et Michaël Rasolonjatovo est en stage à Singapour.

Atteindre le minima pour 2020. En effet, là-bas, Michaël enregistre de bons résultats, ne serait- ce que lors du meeting de Singapour où il a effectué des nouveaux records de Madagascar en 100m dos et 200m nage libre ainsi que des meilleures performances en 100m nage libre. Il a obtenu une bourse de la fédération internationale, durant trois mois, depuis le 30 mars. Il rejoindra directement la Hongrie le 19 juillet. Il est très en forme, suit un rythme d'entraînement trois fois par jour avec deux fois dans le bassin et une fois le midi en salle. Il avait fallu perdre quatre kilos pour retrouver la légèreté mais sinon, son coach pense qu'il peut améliorer ses performances.

L'objectif de ces stagiaires de Singapour, via la FINA est de les emmener à réaliser les minimas exigés par la Fina pour les Jeux olympiques de 2020 et le coach Miguel Angel Lopez Alvarado est assez confiant pour Michaël. Pour la suite, c'est à la FINA de voir s'il pourra concilier sport et études et s'il y a d'autres opportunités. Notons que dans le cadre de ce centre de Thanyapura Health & Sports Resort, dans le cadre d'un programme d'études FINA, cinq nageurs ont battu huit records nationaux avec Emily Muteti (Kenya) 50 mètres Papillon, 100m Papillon et 200m Papillon; Sajan Prakash (Inde) 200m Papillon et 1,500m Nage Libre ; Ayman Klzie (Syrie) 200m Papillon Cherantha de Silva (Sri Lanka) 100m Papillon et Michaël Rasolonjatovo (Madagascar) 200m Nage Libre et 100m Dos.