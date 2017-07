Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - « Pas au courant de la démission du MFB »

Le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana a fait une déclaration hier à l'hôtel… Plus »

Où avez-vous eu cette information ? Attendez le communiqué officiel, car cela viendra tôt ou tard », a-t-il annoncé, avant de quitter la scène. Rappelons qu'avant sa candidature à la présidence de la République, Hery Rajaonarimampianina a montré au personnel du Ministère des Finances et du Budget sa certitude, quant à son élection. « Aucun ministre des Finances et du Budget au monde ne voudrait démissionner de son poste.

Après la cérémonie, celui-ci s'est apprêté à donner une interview aux journalistes, mais n'a finalement répondu qu'à une seule question... qui semblait « ne pas lui plaire ». Interrogé sur la divergence de point de vue et de principe de travail avec le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana, et qui a poussé ce dernier à démissionner, le président Rajaonarimampianina a déclaré qu'il n'est pas au courant de cette divergence d'optiques. « Je suis le premier responsable et pourtant, je ne suis pas au courant.

