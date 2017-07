Madagascar: Concours sur la robotique - Six étudiants malgaches participent à Washington

Six étudiants malgaches, âgés entre 16 et 19 ans, représentent en ce moment Madagascar au First Global Challenge, qui a débuté ce dimanche 16 juillet à Washington DC et prendra fin ce jour.

Il s'agit d'un challenge international mettant à l'honneur les jeunes talents scientifiques du monde entier, notamment dans le domaine de la robotique. L'objectif est d'encourager les deux milliards de jeunes à travers le monde à s'intéresser aux Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM). Concrètement, les créations des jeunes geeks doivent contribuer à la résolution des problèmes les plus pressants du monde et d'améliorer la qualité de vie pour tous.

Ainsi cette année, le challenge 2017 du « First global » consiste à développer un robot qui facilite l'accès à l'eau potable. Un thème particulièrement cher au Team Madagascar qui s'est fortement impliqué dans la création de leur robot depuis des mois. Ce « Team Madagascar » est conduit par Sahaza Ramarosandy, un jeune et brillant scientifique malgache.

A Washington, cette équipe malgache va concourir aux côtés de 160 autres équipes venues du monde entier. Notons que c'est grâce au projet CODERBUS initié par le leader de la Team MADAGASCAR, et dont le but est d'apprendre aux enfants dès leurs jeunes âges, à coder ou à programmer, que Madagascar a reçu une invitation à participer au First global Challenge 2017.